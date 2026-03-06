ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ, ରହିଛି ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ଯୋଗ
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଭଲ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ । ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଆଜି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ପ୍ରଶସ୍ତ ମନ ଏବଂ ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ । ଆପଣ ବୈଠକ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ । ପାଚନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ତେଣୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଘରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ । ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ମିଥୁନ: ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଷ୍ମତା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ । ଗରମ ପାଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗରମ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ । ଥକାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଏକ ସତେଜ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଏବଂ ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆଜି ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ଭାଗ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇଯିବ । ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ କରିବେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ । ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ । ସରକାରୀ କାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ଚାତୁରୀ ଏବଂ ମଧୁର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ଉପହାର ଏବଂ ପୋଷାକ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଜବୁତ ହେବ । ଏକ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଖୁସି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ କାହାର ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ଭଲ ହେବ ନାହିଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ।
ବିଛା: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଖିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ । ବିବାହରେ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କୃପାମୟ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
ମକର: ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିମାଣ ଦେବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇପାରେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ । ଟଙ୍କା ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । କ୍ରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । କାହାକୁ ଉପହାର ଦେବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଭଲ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆଜି, ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଭଲ ରହିବ ।