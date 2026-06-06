ETV Bharat / lifestyle

ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଚିନ୍ତାଧାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଶନି ଦେବଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷା

ଆଜି ଜୁନ 6 ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 6, 2026 at 6:54 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat
Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଘରୋଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଘରର ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଘରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ରତା ଏଡାଇବା ଉଚିତ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଦୂର ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଥକାପଣ ଆଣିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ; ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିତକର। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ କିଛିଟା ଚିନ୍ତାଜନକ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜପ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଭାବନା ଆଣିବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଆପଣ ଆଜି ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୂର୍ବ ମତଭେଦକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉର୍ଜାଳୁ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ; ତଥାପି, ଆପଣ ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ ମୁହାଁଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ଦିନ ବିତାଇବେ, ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ହେବ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୀମିତ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ନିଜ ମାତୃଗୃହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦିନର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ସଫଳତା ସୀମିତ ହୋଇପାରେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, ଯଦିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ସେୟାର ବଜାର ଏବଂ ଅନୁମାନ ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ; ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଏହି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ କିଛି ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା ଖୋଲିବାକୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି; ଆଜି କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଭଲ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ, ଯଦିଓ ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ଏକ ଝଟକା ଆଣିଥାଏ। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ନେହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧୀନସ୍ଥମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଯଦି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମତଭେଦ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅହଂକାରକୁ ଏକପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା କିମ୍ବା ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଅନିଶ୍ଚିତତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ କାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇନପାରେ; କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଏକ ବୋଝ ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ; ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ। ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସହଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦେଖିବେ; ଦଳଗତ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପୂରଣ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଘରୋଇ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ; ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସତର୍କତାର ସହିତ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଫସିବା ଏଡାନ୍ତୁ। ପୁଞ୍ଜି ଅଯଥାରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ; ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୋଧିତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିନଟି ନିୟମିତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ, ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଲାଭ ମଧ୍ୟମ ରହିବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, ଯଦିଓ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆଣିବ, ଏବଂ ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ଆସିପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି। ଆପଣ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

TAGGED:

RASHIFALA
AJIRA RASHIFALA
HOROSCOPE
ରାଶିଫଳ
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.