ETV Bharat / lifestyle

ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପଢନ୍ତୁ

ଆଜି ଜୁନ 5 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 5, 2026 at 6:40 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat
Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଜୁନ୍ ୫, ୨୦୨୬ ରେ, ମକର ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହୋଇପାରେ; ସେମାନେ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଦିନ; ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଦ୍ଵାରା କ୍ଷତିକାରକ ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ସେମାନେ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ - ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଆପଣ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ। କୌଣସି କାରଣରୁ, ଆପଣ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଶୁକ୍ରବାର, ଜୁନ୍ ୫, ୨୦୨୬ ରେ, ମକର ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଭ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ମନୋରଞ୍ଜନ, ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ସହଭାଗୀତାରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ; ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଖାଇବା ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଦିନଟି ବିତିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି, ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରାପ୍ତ ଫଳାଫଳ କମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ; ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହିବ। ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବଦହଜମୀର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର ବଜାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁମାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ତଥାପି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ; ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରବାହ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମା କିମ୍ବା ମହିଳା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ। ଅନିୟମିତ ଭୋଜନ ସମୟ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ଆପଣ ଆନନ୍ଦମୟ ମନୋଭାବରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି। ଘରେ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସୂଚନା ଅଛି। ଆଜି ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତୁମେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭଦାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବ। ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ତୁମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆଜି ତୁମର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୟ କିମ୍ବା ଆଶଙ୍କା ଭାବନା ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅନୁପଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟୟ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାର। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରିରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତୁମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମତାର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବ। ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କିମ୍ବା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବେ ତାହା ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଉନ୍ନତିର ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସ୍ଥିର ରହିବ; ତଥାପି, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା କିମ୍ବା ଋଣ ନେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ରୋଜଗାରଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆପଣ ଏକାଗ୍ର ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ରହିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ନକରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ସହିତ ସହମତ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ଆଜି, ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ଦିନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଜଣେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଥିରେ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣ ନୂତନ ରଣନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ; ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି।

TAGGED:

RASHIFALA
HOROSCOPE
ରାଶିଫଳ
AJIRA RASHIFALA
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.