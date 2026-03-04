ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ କରିବେ ଏହି ରାଶି, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଦ୍ବନ୍ଦ
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
ମେଷ: ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ । ଆପଣ କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ମିଥୁନ: ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଘରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶା ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ । ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ସଫଳତା ମିଳିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ କାହା ସହିତ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ । ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ । ସରକାରୀ କାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ଆପଣ ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।
ବିଛା: ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ, ଯାହା ପଦୋନ୍ନତି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ଧନୁ: ଆପଣ ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଭାବନାଯୁକ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଭୁଲ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସରଳ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣ ସାଂସାରିକ ମାମଲାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । କୋର୍ଟ ମାମଲା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବାଧାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ନାହିଁ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।