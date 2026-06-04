ETV Bharat / lifestyle

ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଲଭିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି

ଆଜି ଜୁନ 4 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 4, 2026 at 6:41 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat
Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଜୁନ୍ ୪, ୨୦୨୬ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଥାଇପାରେ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ତୁରନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଘରୋଇ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଖୁସି ହେବେ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନୁହେଁ। ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଆପଣ ଆଜି କିଛିଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଫିସ୍ କାମ ବାକି ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ; ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ପାରନ୍ତି।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରେ। ଆପଣ କିଛିଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏପରି ସମୟରେ, ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ନୀରବରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଆପଣ କିଛି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ତଥାପି, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳି ନପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଦିନଟି କିଛି ଭଲ ଖବର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ବେତନଭୋଗୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ନିଜ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ, ଯଦିଓ ଆପଣ କିଛି ଥକା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି; ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକା, ସହଜରେ ହଜମ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଦିନର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ସାମଗ୍ରିକ ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଘରେ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭଦ୍ର କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୈଠକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସକାଳଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳସ୍ୟର ଭାବନା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତଥାପି, ଆଜି ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସଫଳତାର ସହ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଳି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆଜି ଦୃଢ଼ ରହିବ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ସତେଜତା ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଘର ଭିତରେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅନେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନରେ ମଧ୍ୟମ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ହତାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିପାରେ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରିବ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ । ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଉଚ୍ଚ ରହିବ । ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅନୁତ୍ପାଦନଶୀଳ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ଆଜି କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭାର ଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ବ୍ୟାପିବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । ଆପଣ କାହା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଶେଷରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ କିଛି ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ।

TAGGED:

HOROSCOPE
RASHIFAL
ରାଶିଫଳ
AJIRA RASHIFALA
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.