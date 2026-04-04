ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : April 4, 2026 at 6:49 AM IST
ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି, ଶନିବାର, ଏପ୍ରିଲ ୪, ୨୦୨୬ ରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆଜି, ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଦିନସାରା ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ । ଆପଣ ମଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆପଣ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପୀଡିତ ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମତାମତ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ।
ମିଥୁନ: ଏହି ଦିନ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ସାହରେ ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଅକଥନୀୟ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ; ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିନଟି ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବେ । ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସୂଚିତ ହୋଇଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ଶୁଭ ଫଳାଫଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ।
କନ୍ୟା: କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିପାରେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ । ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଅପରାହ୍ନ ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ; ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ରହିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳତା ପାଇବ । ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର, ପୋଷାକ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହରେ ଭରିଦେବ । ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଆଜି, ଅବସର ବିନୋଦନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଥକ୍କାପଣ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ । କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିପାରେ । ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କିମ୍ବା ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏକ ସଂଯମ ଏବଂ ସଂଯମ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତତାର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ।
ଧନୁ: ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ଗଭୀର ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ଆୟ ଏବଂ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଥିରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ମନୋରମ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଭଜନକ ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି । ଦିନଟି ପାଉଣା ଆଦାୟ, ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶୁଭ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ପଦୋନ୍ନତିର ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆଜି, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାଦ ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି କିମ୍ବା ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରନ୍ତି । ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।
ମୀନ: ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକ୍କା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଆପଣ ପେଟ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ଆସ୍ଥମା କିମ୍ବା କାଶର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଳନ କରି ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ।