ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଆଜି ମେ' 3 ତାରିଖ ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 3, 2026 at 6:43 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ରବିବାର, ୩ ମଇ, ୨୦୨୬, ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଦିନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ସମୟ ନୁହେଁ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ; ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ କରିବେ । ବେତନଭୋଗୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଘରୋଇ ଜୀବନ ଏକ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଆଣିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପବ୍ୟୟ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିପାରନ୍ତି; ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କଠିନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆଶଙ୍କାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । କାହା ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଘର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମାନହାନି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହତାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଘରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଭାବପ୍ରବଣ ଆବେଗରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ, କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ।
ତୁଳା: ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହେତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ବିଛା: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଜା ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରି ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାହଯ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଭଲ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିବ । ଯାତ୍ରା ସୁଖଦ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ବିତିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ହାରାହାରି ରହିବ ।
ମକର: ଏହି ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଦିନରେ, ଘରେ ଏକ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ନିବେଶ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟରେ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂତନ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ ।
ମୀନ: ଆଜି, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେତୁ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବିରୋଧୀମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଘୋର ରହିପାରେ । ସରକାରୀ ମାମଲାରୁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ।