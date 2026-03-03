ହୋଲି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ, ଏମାନେ ହେବେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 3, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : March 3, 2026 at 7:08 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତେଜିତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଜିଦ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ । ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଚିନ୍ତା ନକରି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବେ । ଏହା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସହଜ କରିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ସରକାରୀ କାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । ଚିନ୍ତାଧାରା ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ତ୍ୱରିତ ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
କର୍କଟ: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ । ନିରାଶା ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆଜି କାମ ଏକ ବୋଝ ପରି ଅନୁଭବ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ । ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଅଫିସ୍ କାମରେ ତରତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାର ଯୋଗୁଁ ଆଜି କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ଦିନ ହେବ । ଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଅସହଯୋଗୀ ସହକର୍ମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ । କୋର୍ଟ ମାମଲା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏବଂ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ବାଧାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି କରିବେ । ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ହେବ । ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ଅସ୍ଥିର ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଏହା ଦେଖାଯିବ ଯେପରି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନାହିଁ । ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ । ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ମକର: ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଏଡାନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ଯାନର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଅନୁଭବ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ । ଆପଣ ଆଜି ସ୍ୱଭାବରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ । ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ।