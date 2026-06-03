ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ
ଆଜି ଜୁନ 3 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : June 3, 2026 at 6:47 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। କ୍ରୋଧର ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମତାମତକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି।
ବୃଷ: ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପସନ୍ଦ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ମାନସିକ ଆଳସ୍ୟ କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ମତଭେଦକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଏକ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆଜି, ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପାଇବା, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଯାନର ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଗଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଶୁଭ ଏବଂ ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ।
ସିଂହ: ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ଭାବନା ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଛୋଟ ପ୍ରତିକୂଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତାରେ ଘୋର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କକୁ ତିକ୍ତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଯେପରି ଆଘାତ ନ କରେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ସମାନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣାବିକା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଖୋଲା ଲାଇନ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ।
ତୁଳା: ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ଅନୁଭବ କରିବେ।
ବିଛା: ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ବାହାରକୁ ପାଦ ନ ଦେବା ଭଲ; ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏକାନ୍ତରେ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ସତେଜ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ; ଆଜି, ସେମାନେ କଷ୍ଟକର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ; ଅନ୍ୟଥା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ହାସଲ କରିଥିବା ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶିତ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ବାହାରକୁ ଖାଇବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ସହିତ, ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ - ବିଶେଷକରି ବାଲ୍ୟକାଳର ବନ୍ଧୁ - ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ଦୃଢ଼ ସଙ୍କେତ ଅଛି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାହା କମିପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ବଜାୟ ରଖିବେ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ପ୍ରସାର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଘରୋଇ ସୁଖ ଉଭୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ସରକାର କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବିରାଜମାନ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ।