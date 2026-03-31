ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ପୈତୃକ ସମ୍ପତି ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 31, 2026 at 6:38 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଦ୍ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି । କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । କୌଣସି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସୂଚନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରନ୍ତି । ଆଜି କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସୂଚନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ।
ମିଥୁନ: ନୂତନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ, ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଜା କରିବେ । ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
କର୍କଟ: ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନୁତାପର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ; ତଥାପି, ଆପଣ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅନୈତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଡକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଥିବାରୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସହଜ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଅପମାନର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହି ବିତାଇବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ତୁଳା: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଦାନଶୀଳତାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବକେୟା ଦେୟ କିମ୍ବା ବିଚାରାଧୀନ ଦେୟ ଆଦାୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କିଛିଟା କମ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାର ଭାବନା ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଭୀର ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜରୁରୀ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ସଫଳତା ସ୍ତର ହାସଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।
ମକର: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ହଠାତ୍, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜଡିତ ଯାତ୍ରାର ସୂଚନା ଅଛି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ବୁଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବ ।
କୁମ୍ଭ: ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ, ଯାତ୍ରା, ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହାନ ପାଇବାର ସୂଚନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ।
ମୀନ: ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ, ସହଜ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ କିଛିଟା ଦୃଢ଼ କିମ୍ବା ଉତ୍ସାହୀ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ ।