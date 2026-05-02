ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ମେ' 2 ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 2, 2026 at 6:45 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗର ସୂଚନା ରହିଛି। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଥ୍ରେ ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଯାନର ଆରାମ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାଦ-ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କିମ୍ବା ଉପହାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କିଛି ବିଷୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି; ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାବପ୍ରବଣ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ ହେତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅଜାଣତରେ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି; ତେଣୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ମାନହାନି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନିଦ୍ରାରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନିର ସୂଚନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଶୀଘ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ବୃତ୍ତିଗତ ସଫଳତା ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆନନ୍ଦର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଖୁସିର ଭାବନା ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଘରେ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମନରେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସୌଭାଗ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କବଳିତ କରିବା ସହିତ ଭୟର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବନା ରହିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ଅନାବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। କାହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବିତର୍କରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର, ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବାର ଏବଂ ଯାନର ସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅସାଧାରଣ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ମଧୁରତା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି, ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତାର ଘନିଷ୍ଠ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ। କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ରହିଛି।
ଧନୁ: ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ମାମଲା, ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶୁଭ ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ଉଭୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ସରକାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିପାରେ। ଅଫିସରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପଡ଼ିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏକ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ।
ମୀନ: ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳାଫଳ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପାତତଃ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ; ଆଜି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।