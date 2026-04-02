ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : April 2, 2026 at 6:42 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 1:16 PM IST
ମେଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଦିନଟି ବିତାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଦାନ ଏବଂ ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ମାନସିକ ଭାବରେ, କାମର ଭାର ଭାରୀ ଲାଗିପାରେ । ତଥାପି, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଆପଣ ବିତର୍କ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ । ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି କାମ କରିବେ, ଯଦିଓ ଆଜି ଆପଣ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବ ।
ମିଥୁନ: ମାନସିକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ । ଜଳାଶୟ ପାଖରେ ଏବଂ ଗରମ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ପାରିବାରିକ ବିଷୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆଜିର ଦିନଟି ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବାଛି ପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ । ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ । ଯଦିଓ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିର ରହିବ । ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ; ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କିମ୍ବା ଦାନ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ଆପଣଙ୍କ ମିଠା ଏବଂ କୋମଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ପ୍ରକଟ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଆଲୋଚନାର ମଜା ନେବେ । ଆଜି କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ରୂପ ନେଇପାରେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । କଥାରେ ଅସାବଧାନତା ଗରମ ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୋଇପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ମନୋରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହାୟକ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଦିନଟି ଯାତ୍ରା, ଅବସର ବିନୋଦନ ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ବିତିବ । ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଶୁଭ ଫଳାଫଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ; ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବୌଦ୍ଧିକ ସାଧନା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆଜି, ଆପଣ ଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଅନୁଭବ ହେବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ କିମ୍ବା ମାନଦଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ; ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘଟଣାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ, ଆପଣ ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ । ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବେ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ।