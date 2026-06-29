ରାଶିଫଳ; ଆଜି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆଜି ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରିଖ ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : June 29, 2026 at 7:49 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ସୋମବାର, ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରିଖ । ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଧନୁ ରାଶିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯେକୌଣସି କାମ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ। ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ନକରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଘରେ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ।
ବୃଷ: ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶା ଆଣିବ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଥକାପଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ନାହିଁ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାନର ବିଳାସ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ସଫଳତା ଏବଂ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ସାଧନା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ। ଆପଣ ଲେଖା, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ନୃତ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା:ଆଜି ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ, ଯାହା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ଭବ। ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା : ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ପରିବାର ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ସଫଳ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବେ। ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ। ନୂତନ କାମ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦିନ। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ବିଛା: ଆଜି ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଆସିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧି ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଧନ ଲାଭ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ଦେଖାଯିବ। ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ମକର: ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ, ଏବଂ ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବ। କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଉଠିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସିରେ ହ୍ରାସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଖିବେ । ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।
ମୀନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ।