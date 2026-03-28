ETV Bharat / lifestyle

ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ, ଏମାନେ ହେବେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ

ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 28, 2026 at 6:50 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କଠୋର ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଭୟର ଭାବନା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅଫିସରେ ଅତ୍ୟଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜଟିଳତା କିମ୍ବା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଦେବ ।

ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କମିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଳ୍ପନାଶୀଳ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ଶୁଭ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆଜି, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ ।

ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣ ଥକାପଣ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ତେଣୁ, ଆର୍ଥିକ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ ।

କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗର ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଆପଣ ଶୁଭ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠତା ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ସିଂହ: ଭାବପ୍ରବଣ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାର ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବିତର୍କରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡାନ୍ତୁ। ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ; ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।

କନ୍ୟା: ଆଜି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଯାହା ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ; ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିବାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି । ଅଫିସରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଣନୈତିକ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ।

ବିଛା: ଆଜି, ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଭୟଭୀତ, କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଜୀବନଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ମନେରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଅସାବଧାନତା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ ।

ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଏବଂ ଅନୈତିକ କିମ୍ବା ବେଆଇନ ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଜରୁରୀ ।

ମକର: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ଦଲାଲି, କମିଶନ ଏବଂ ସୁଧ ରୋଜଗାର ଭଳି ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କାମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବାର ସୂଚନା ଅଛି । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ।

କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବିରାଜମାନ କରିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହଜ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ।

ମୀନ: ଆଜି, ଆପଣ ନିଜକୁ କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆରେ ବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି; ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ । ଆଜି, ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନିଜର ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ଉଠିପାରେ, ଯାହା ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

TAGGED:

HOROSCOPE
RASHIFAL
ରାଶିଫଳ
DAILY HOROSCOPE
AJIRA RASHIFALA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.