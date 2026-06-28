ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଫଳ
ଆଜି ଜୁନ 28 ତାରିଖ ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : June 28, 2026 at 7:13 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଜୁନ୍ ୨୮, ରବିବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯିବେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଥକାପଣକୁ ଦୂର କରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଭୋଗ କରିବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ଆପଣ ସହଭାଗୀତାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି କାହାକୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥିର ବାଣୀ ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ରୋକାଯିବ। ଆପଣ ଧନ ଲାଭ କରିବେ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଅବିବାହିତମାନେ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଜମି, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ। ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିରାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କାହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏକ ଖୁସି ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆପଣ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭୂତ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରହିବ। ତେଣୁ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କାମ କରୁଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ସହଭାଗୀତା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ରୋକି ହେବ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜିଦ୍ଖୋର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ଧନୁ: ଆଜି କିଛିଟା ଅସୁବିଧାଜନକ ଦିନ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିପାରେ।
ମକର: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ, ବିବାହରେ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣ ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ଆଜି, ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ସହଜ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସରକାରୀ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ କାରଣ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ। କିଛି କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହତାଶାର କାରଣ ହେବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ତଥାପି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ।