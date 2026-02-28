ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ, ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : February 28, 2026 at 6:53 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶନିବାର । ଫେବୃଆରୀ ୨୮, ୨୦୨୬ । କର୍କଟ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ତେଣୁ କେହି ଅଧିକ କଥା କହିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅନୁଚିତ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଘାତ ପାଇପାରେ । ଅଫିସ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘରୋଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଯଦିଓ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଯେକୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ । ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ଆୟ କମ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ । ଆପଣ ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଏହି ସମୟ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ବିତିବ । ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ହେତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ, ନୂତନ କାମ ହାତକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା କାମକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ରତା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଦମ୍ପତିମାନେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଆସିବ । ପରିବାରରେ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ସଫଳ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହେବ ।
ବିଛା: ଥକ୍କାପଣ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ହ୍ରାସ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଇରାଣ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ବାହାରକୁ ଖାଇବା ପେଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ସକାଳେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ଉଭା ହେବ । ଆପଣ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ । କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆରାମ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ । ଆପଣ ଯାନର ବିଳାସ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ । ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରୀ ରହିବ । ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ମୀନ: ଆପଣ କଳ୍ପନା ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ନେବେ । ଆପଣ ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖାରେ ବହୁତ ସୃଜନଶୀଳ ହେବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ବିବାଦରେ ଫସିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।