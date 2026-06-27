ETV Bharat / lifestyle

ରାଶିଫଳ: ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ

ଆଜି ଜୁନ 27 ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 6:39 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat
Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଗଭୀର, ଦିବ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚକ। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି, ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଉପଭୋଗ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ବିଳାସରେ ବିତିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାନର ଆରାମ ପାଇବେ। ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ମିଠା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ କାମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାର କାରଣ ହେବ। କାହା ସହିତ ବାଦବିବାଦ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ହୋଇପାରେ। ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଦସ୍ତାବିଜରେ ସାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। ଜଳାଶୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର ନକରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଣା ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ, ଆପଣ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: କାମ କରିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଜିଦ୍ଖୋର ଆଚରଣକୁ ପାଶୋରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମ୍ଭବ। ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ବିତିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଅସୁବିଧାଜନକ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି; ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ଇଚ୍ଛିତ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଖୁସିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ; ଆପଣ ସହଭାଗୀତା-ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ।...ଘଟଣା ଘଟିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଭଲ ରହିବ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଦିନସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ଆଜି ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଫାଟ ନହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଘରୋଇ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ, ଯଦିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟମ; ଅବହେଳା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

TAGGED:

RASHIFAL
DAILY HOROSCOPE
HOROSCOPE
ରାଶିଫଳ
AJIRA RASHIFALA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.