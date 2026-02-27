ଅଁଳା ଏକାଦଶୀ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିମାନେ ଆଜି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ
ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : February 27, 2026 at 6:51 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ସହଜରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଅଭାବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଏକ ଭଲ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ସୁଯୋଗ ହରାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କଳାକାର, ଲେଖକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣ ଦିନଟି ଖୁସି ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ଏହାକୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ମାନହାନି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚିନ୍ତାରେ ହଜି ଯାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭର ଲୋଭ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ତୁଳା: ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ । ତଥାପି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜିର ଦିନଟି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିତାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ନୂତନ ପ୍ରୟାସରେ ବିଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତେଣୁ କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାମ ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଘରେ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ମକର: ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଏହା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ନିଷ୍କର୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ପେଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଚାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମାନହାନି ସହିତ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ । କାମରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ନିଜ କାମରେ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନଥିପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ।