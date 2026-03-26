ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ

ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...

ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 26, 2026 at 6:55 AM IST

ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ସମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ।

ବୃଷ: ଆଜି, ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏବଂ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ । କାରଣ ଅସ୍ଥିରତା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହରାଇବାକୁ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଦ୍ ଏବଂ ଅହଂକାରକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ସମାଧାନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର, ଲେଖକ ଏବଂ କାରିଗର ଭଳି ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ, ସେମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଲାଭଦାୟକ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।

ମିଥୁନ: ଆଜି, ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଯୋଜନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।

କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହରାଇବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ବିବାଦ ଅଛି, ତେବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଚିନ୍ତା ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଧନ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।

ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣାମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାମ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।

କନ୍ୟା: ଆପଣ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ।

ତୁଳା: ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ତଥାପି, ଆଜି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।

ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଅଫିସରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ।

ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ପାର୍ଟି, ପିକନିକ୍, ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କିଣାକିଣି ଆପଣଙ୍କ ଦିନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଜାରି ରହିବ। ଲେଖା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ତାର୍କିକ ହେବ। ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।

ମକର: ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସହଜ ହେବ। ତଥାପି, କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ।

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଅଫିସରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ନିଜ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ସମ୍ଭବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଏଡାନ୍ତୁ।

ମୀନ: ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦିନଟି କମ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିବ। ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇପାରେ। ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସହିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।

