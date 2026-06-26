ରାଶିଫଳ: ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବ ଚିନ୍ତା, କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ଦିନ
ଆଜି ଜୁନ 26 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : June 26, 2026 at 6:35 AM IST
ମେଷ: ଦିନଟି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ; ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର କିଛି କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ; ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ।
ବୃଷ: ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚା ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଗୃହ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଏହି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ, ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧ କିମ୍ବା ସନ୍ଧିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ହତାଶା ଭାବନା ଯୋଗୁଁ କିଛିଟା ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି କିମ୍ବା ସୁସ୍ଥତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜମି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମର ଭାବନା ଆଣିବ; ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଥ୍ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଟିଳତା ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାମ କରନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସହଭାଗୀତା ଉଦ୍ୟମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ଏକ ଲାଭଜନକ ନିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ଅଧିକ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ, ଯଦିଓ ଆପଣ ମାନସିକ ହତାଶାର କ୍ଷଣିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କିଛି ମାନସିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ସୁଖଦ ରହିବ; ଭାଇଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ସୌଭାଗ୍ୟର ସୂଚନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଏକ ଦୃଢ଼ ମାନସିକତା ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ସହିତ। ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅହଂକାରକୁ ଏକପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ କାମ କରନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଅସଂଯମ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିବାଦ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଧନୁ: ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ।
ମକର: ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ଅଛି, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି, ଆପଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ, ଯଦିଓ ଅବହେଳା ପରାଜୟ ଆଣିପାରେ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଆଜି ବୌଦ୍ଧିକ ସାଧନା, ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ; ତେଣୁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିବା ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ। କାହା ସହିତ ବାଦବିବାଦ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ।