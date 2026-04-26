ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର କେମିତି କଟିବ ?
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖ ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : April 26, 2026 at 6:43 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ରବିବାର, ଏପ୍ରିଲ ୨୬, ୨୦୨୬ ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ତୁଳନାରେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତେଜିତ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଜି, ଆପଣ ମାନସିକ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତିv। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟସୀମା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କମ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ତଥାପି, ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ଅପରାହ୍ନ ପାଇଁ ସୂଚିତ ହେଉଛି । ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଆପଣ ଅଟଳ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ଏବଂ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ସ୍ଥିର ରହିବେ । ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ ପାଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ସହିତ ବିତିବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ମିଥୁନ: ଦିନଟି ସତେଜତା ଏବଂ ଜୀବନଶକ୍ତିର ଭାବନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ତଥାପି, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିହୀନତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ହେବା ସହିତ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ଭାବନା । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ; ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଭୟ କିମ୍ବା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଘର୍ଷଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅହଂକାର କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ; ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବେଆଇନ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ ।
ସିଂହ: ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜିଭ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ମଧୁରତା ବିରାଜମାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ; ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଶାଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ହଠାତ୍, ଅନାବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରହିଛି । ଆଜି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ ହେବ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଭଦାୟକ ଖବର ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ବିଛା: ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ । ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ।
ଧନୁ: ଆପଣ ନେଇଥିବା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ । ତେଣୁ, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟର ଭାବନା ଲାଗି ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଅଫିସରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଜି, କେବଳ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ମିଶିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସଂଯମ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ନ କରିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ; ନଚେତ୍, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଏହି ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ, ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରହିବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ କ୍ରୋଧର ସଙ୍କେତ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଉଭୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଜି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସିର ଗଭୀର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।