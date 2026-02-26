ଆଜିର ରାଶିଫଳ: କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବଢିବ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : February 26, 2026 at 6:57 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ଥିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରିବେଶ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଦୂର କରିପାରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବୌଦ୍ଧିକ କିମ୍ବା ଲେଖା ସାଧନ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହରାଇବାକୁ ଦେଇପାରେ । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆଜି କେବଳ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାନହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ଖୋର ସ୍ୱଭାବ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥାରେ କାହାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା କିମ୍ବା ପିନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଅଯଥା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସଫଳ ହେବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ । ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ଏଡାନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଘରୋଇ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣ ବକେୟା ପାଉଣା ଆଦାୟ କରିପାରିବେ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ । ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ସରକାରୀ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ତୀର୍ଥ ପାଇଁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ବିଦେଶରେ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମର୍ଥନ ନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ବିଛା: ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଏବଂ ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳି ନପାରେ । କୌଣସି ଆଇନଗତ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ଚାପକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜିର ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ।
ଧନୁ: ଆପଣ ଦିନଟି ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ବିତାଇବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ କଟିବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ପାଇବେ । କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ । ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆଜି କୌଣସି ଆଇନଗତ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ ନା ହିଁ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଆଖି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ଲେଖା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ପାଚନ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ମୀନ: ଆପଣ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସତେଜତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନକରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ । ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ ।