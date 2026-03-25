ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଚାପରେ ପଡିପାରନ୍ତି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 25, 2026 at 6:53 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ; ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଲେଖକ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଅଫିସ୍ କାମରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଦିନଟି ସତେଜତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଭାବନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉଚ୍ଚ ରହିବ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ନଚେତ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ, କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଫେରି ଆସିବ । ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଥାଏ । ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ; ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବରେ ବିତାଇବା ଉଚିତ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ । ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ । ବେତନଭୋଗୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେହି ଦିଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଆଜି ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଘରୋଇ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଯୋଗ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ; ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏକ ଯାତ୍ରା କାର୍ଡରେ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ଯଦିଓ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ମିଳିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ; ତଥାପି, ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପରାହ୍ନରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃଘରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଆପଣ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଭାବନା ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ତଥାପି, ଏହା ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କମିଯିବ । ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ।