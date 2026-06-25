ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ରହିଛି ଧନଲାଭ ଯୋଗ
ଆଜି ଜୁନ 25 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : June 25, 2026 at 6:33 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ସମାଜ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଯାନର ଆରାମ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ନମ୍ର ଆଚରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ; ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ସମୟ ପାରିବାରିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସୁଖଦ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ।
କର୍କଟ: କିଛି ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସକାଳେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତିର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜମି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଆରାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକତାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଦେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ସୁଧ କିମ୍ବା ଦଲାଲି ଭଳି ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଆୟ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ କାର୍ଡରେ ଅଛି, ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ।
କନ୍ୟା: ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ। କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ; ଆପଣ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ। ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରୀଡା, କଳା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିକୂଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଧନୁ: ଆପଣ ପ୍ରେମର ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ମକର: ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଯେପରିକି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା ପାଉଣା ଆଦାୟ; ଏହା ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆଣିବ। ଆଜି, ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ରହିବ; ଆପଣ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର କିଣିପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ: ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ସୁଖଦ ହେବ।
ମୀନ: ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି; ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବକେୟା ଦେୟ ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଥରେ ଯିବାରୁ ରୋକିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।