ଆଜିର ରାଶିଫଳ: କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : February 25, 2026 at 6:41 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ୨୫ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬, ବୁଧବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବ । ପରିବାର ଏବଂ ଅଫିସ୍ ମାମଲାରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କମିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ନଚେତ୍, ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ । ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ହତାଶା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସହିତ ଚିନ୍ତାର ଦିନ ହେବ । ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ । ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଜି ଚିନ୍ତା ନକରି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ କଥା କିମ୍ବା ଆଚରଣରେ କାହାକୁ ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ କାମ କରିପାରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିପାରିବେ । ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ଜମି ଏବଂ ଯାନବାହାନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଏହା କ୍ରୀଡା ଏବଂ କଳାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ତଥାପି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲରେ କଟିବ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭିନ୍ନ ହେବ । ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ କାମ ଶେଷ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ନେବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା, ମଜା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଯାନର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ଆପଣ ଏକ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେବ । ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନଶୀଳତାର ମନୋଭାବ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଉପଭୋଗରେ ବିତିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ । ଆପଣ ଆଜି କାହାକୁ ନୂଆ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ । ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ।
ମକର: ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଥକାପଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ । ଅନିଶ୍ଚିତତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଆଜି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବଦନାମ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସହିତ ଜଡିତ ନଥିପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମହିଳାମାନେ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଲଦି କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ।
ମୀନ: ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ ଏବଂ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ।