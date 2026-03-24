ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 24, 2026 at 9:41 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । କାହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଅନିୟମିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେପରି ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରିଣତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅଜାଣତରେ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବୃଷ: ଆଜି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନିଶ୍ଚିତତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଲେ, ଆପଣ ସାହସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହେବେ । ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ; ବିଶେଷକରି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ କଠୋରତା ଏଡନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବରେ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ଅଛି; ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଶୁଭ ପାରିବାରିକ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯାତ୍ରା ସୁଯୋଗର ସଙ୍କେତ ଅଛି । ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ, ଏବଂ ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଘରେ ଏବଂ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜି କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ପରି ଲାଗିପାରେ । ଜୀବନ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ସହଭାଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଘୃଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରମୁଖ ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆଜି, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଥକା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ସମ୍ଭବ । ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଜରୁରୀ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ; ବରଂ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ।
ବିଛା: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସହଭାଗୀତାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
ଧନୁ: ଆଜି, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟାପିବ । ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳର ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରୟାସରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ । ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ; ତଥାପି, ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ମନୋଭାବରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅଫିସରେ, ଆପଣଙ୍କ କାମର ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇପାରେ । ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବା ଅନୁଚିତ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ବିକିରଣ କରିବ । ତଥାପି, ଏହା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯିବେ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆକାର ନେଇପାରେ । ମହିଳାମାନେ ଅଳଙ୍କାର, ପୋଷାକ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ କିମ୍ବା ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସହିତ ଜଡିତ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଜିଦ୍ଖୋର ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ବାହାରକୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ଶେଷରେ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ । ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ।