ETV Bharat / lifestyle

ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କର ଅଛି ଧନଲାଭ ଯୋଗ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆଗରୁ ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ

ଆଜି ଜୁନ 24 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

DAILY HOROSCOPE
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 24, 2026 at 6:34 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ମେଷ: ଆଜି ବୁଧବାର, ଜୁନ୍ ୨୪, ୨୦୨୬ ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆପଣ ସାରା ଦିନ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ଉପଭୋଗ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଆଜି ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ।

DAILY HOROSCOPE
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନସିକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ କ୍ରୀଡା ଏବଂ କଳା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।

DAILY HOROSCOPE
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଘାତ ପାଇପାରେ; ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତାର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ କମ କରିପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ।

DAILY HOROSCOPE
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ାଜଳା ପରି ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ଏବଂ ନିଦ୍ରାହୀନତା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

DAILY HOROSCOPE
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆଜି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ, ଏବଂ ଆପଣ ଲାଭଜନକ ନିବେଶରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ, ଯଦିଓ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିପାରେ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ; ତଥାପି, ଆପଣ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକତାରେ ବିତାଇବେ।

DAILY HOROSCOPE
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି; କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯିବ। ଭାଇଭଉଣୀ କିମ୍ବା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇ ପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇପାରେ।

DAILY HOROSCOPE
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କର ଅହଂକାରକୁ ଏକପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଯୋଗର ମନୋଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ହସରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରନ୍ତୁ; ନଚେତ୍, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ବୁଝିପାରନ୍ତି।

DAILY HOROSCOPE
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଅସଂଯମ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ; ତଥାପି, ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

DAILY HOROSCOPE
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

DAILY HOROSCOPE
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ଆଜି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ, କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆଣିପାରେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ହତାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ଆଣିବ। ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।

DAILY HOROSCOPE
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ; ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ।

DAILY HOROSCOPE
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି। ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ; ଥଣ୍ଡା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା, କାଶ ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ; ଆପଣ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ସକାରାତ୍ମକ ହେବ।

DAILY HOROSCOPE
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

TAGGED:

RASHIFAL
HOROSCOPE
ରାଶିଫଳ
AJIRA RASHIFALA
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.