ରାଶିଫଳ; ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା
ଆଜି ୨୪ ଜୁଲାଇ, ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : July 24, 2026 at 7:32 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୨୪ ଜୁଲାଇ, ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ । ଆପଣ ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମତଭେଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରି ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଘରେ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ସୀମିତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା: ଆଜି ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ କଷ୍ଟକର କରିବ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। କାହାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଜିଦ୍ ଛାଡି ଦେଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ବିଛା: ଆଜି ପରିବାର ସହିତ ଉପଭୋଗର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଉଭୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସଫଳ ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିଛି । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି, ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି କାମ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ, ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବୟସ୍କ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
ମୀନ: ଆଜି ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବିରୋଧୀମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।