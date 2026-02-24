ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ରହିଛି ବନ୍ଧୁମିଳନର ସୁଯୋଗ
ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : February 24, 2026 at 6:53 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଫେବୃଆରୀ 24, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ । ଲୋଭରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ଭାବନା ଆଣିବ ।
ବୃଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ । ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହଜ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଖୁସି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ପୃଥକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଖୁସିରେ ବିତିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ । ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଆଖି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭବ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆଜି ଏକ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦିନ ହେବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଲାଭଜନକ ଡିଲ୍ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଇଚ୍ଛିତ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ଏହା କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆରାମ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଅପାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ ସମାପ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଦୋନ୍ନତିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡାରେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ରାଳାପର ଉତ୍ତର ମିଳିପାରେ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଅଫିସ ରାଜନୀତିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ।
ତୁଳା: ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ ।
ବିଛା: ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ଏଡାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଲିପ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କାମ ସଠିକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ତଥାପି, କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ଅଫିସ କାମ ମଧ୍ୟ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଘରୋଇ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସି ହେବ। ଆପଣ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ।
ମକର: ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କୋର୍ଟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ତାହା କରନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଆଜି ଜିଦ୍ଖୋର ଆଚରଣ ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ । କାହାର କଥା କିମ୍ବା ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଆଜି ଘର କିମ୍ବା ଜମି କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ ।
ମୀନ: ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ଭବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ନଚେତ୍, ଆପଣ ମାନହାନିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।