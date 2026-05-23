ରାଶିଫଳ: ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ରହିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯୋଗ
ଆଜି ମେ' 23 ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 23, 2026 at 6:49 AM IST
ମେଷ: ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ତେବେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯେକୌଣସି ବିବାଦୀୟ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଏବଂ ଆଳସ୍ୟର ବାତାବରଣ ପ୍ରଚଳିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବିବାଦରେ ଜଡିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାନହାନି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ହୋଇପାରେ; ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିବାରୁ, ଆପଣ ନୂତନ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୈତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ହେବ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଜି, ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି; ଏହା କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହନ କରେ। ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କଠୋରତା ଏଡାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ; ଆପଣ ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଜି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅହଂକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳି ନପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ କରିପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦିନ ସମୟରେ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ସୂଚନା ଅଛି। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ବିଛା: ଆପଣ ଭାଗ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଫେରି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ଧନୁ: ଆଜି, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଥକା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବା ଏଡ଼ନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସାହସିକତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ; ନଚେତ୍, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚିକିତ୍ସା, ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଅବସରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆବେଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଫିସ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ଗଠନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାତ୍ରା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ଆପଣଙ୍କ ଉପଭୋଗକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଭାଗୀଦାରୀରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଶା କରିପାରିବେ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚାରୁ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ; ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ସେମାନେ ସହଜରେ ଏକ କଷ୍ଟକର ବିଷୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ।