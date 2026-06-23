ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବିବାଦରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଅପଦସ୍ଥ ହେବାର ରହିଛି ଯୋଗ
ଆଜି ଜୁନ 23 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : June 23, 2026 at 9:20 AM IST
ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି, ଜୁନ୍ ୨୩, ୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାରରେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ପରିସର ବିସ୍ତାର ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଦାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ । ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ବିତର୍କରେ ସଫଳ ହେବେ । ଲେଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅପରାହ୍ନରେ, ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଅନୁରୂପ ନ ହୋଇପାରେ । ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବାରମ୍ବାର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, ତଥାପି ଆପଣ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ନୂତନ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଗଭୀରତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଘର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କିଣି ପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ । ଆଜି ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବିଛା: ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ପାଇବେ । ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଉତ୍ସବ ସମୟର ଥକ୍କାପଣ ହେତୁ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାରକୁ ବାଧା ଦେବାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ କିଣିପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ମନୋଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଖୁସିରେ କଟିବ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ରଖିବ ।
ମକର: ଆଜି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପହାର ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ସାଂସାରିକ ବ୍ୟାପାରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ । କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସତେଜତାର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ଆପଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ । ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଯାନବାହାନ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚଲାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ବୈଠକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।