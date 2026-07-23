ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...
ଆଜି ଜୁଲାଇ ୨୩, ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : July 23, 2026 at 7:10 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଜୁଲାଇ ୨୩, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ହୋଇଯିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ମଜା ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆମଦାନି-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ କରିପାରିବେ । ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଯାନର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । କାହା ସହିତ ମଜା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମ୍ଭବ । ହବି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଧୀରେ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ପ୍ରବଣ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ । ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖର ମଜା ନେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ । କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଅନିଦ୍ରାରେ ପୀଡିତ ହେବେ । ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରାଯିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନୂତନ କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିବ । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର କଥା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଣିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନିୟମ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ତୁଳା : ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ରହିବେ। ହବି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ।
ବିଛା: ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅସଂଯମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରେମର ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣ ପାଇଥିବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଅବିବାହିତମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।
ମକର: ଆଜି ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ସରକାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯଦିଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ କାମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।