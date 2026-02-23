ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ !
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : February 23, 2026 at 8:11 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସଙ୍କେତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ।
ବୃଷ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାରର କାହାର ବିରୋଧ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି।
କର୍କଟ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିର ରହିଛନ୍ତି ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଭଲ କରିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କିଛି ଥକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ସିଂହ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ମନ୍ଥର କରିବ। ପେଟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଚାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବା କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୀରବ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସରକାର ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା : ଆଜି ସୋମବାର, ୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରେମ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ମଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ଦିନ। ଆପଣ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କିଣି ପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ସୁଖ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଆରାମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
ବିଛା: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଧନୁ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳତା ନିରାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ମକର: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବାଧା ଦେବ। ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମାନସିକ ଅବସାଦ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସତେଜତାର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଅପମାନିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବା ସହିତ ଆପଣ ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହୀ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରୋଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ମୀନ: ଆଜି ସୋମବାର, ୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ସେମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ।