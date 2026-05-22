ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଆଜି ମେ' 22 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 22, 2026 at 6:49 AM IST
ମେଷ: ସକାଳ ସମୟ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ କିଛିଟା ବିଚଳିତ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ହଜିଯାଇପାରେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାଥ୍ ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇପାରିବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଦିନଟି ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ମିଥୁନ: କିଛି ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାଧା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟମ ରହିବ; ଆଜି ବାହାରକୁ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯୋଜନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଆଜି ଭଲ ଖବର ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଆପଣ ବୈବାହିକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରେ; ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ନଯିବା ଏବଂ କୌଣସି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂତନ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପରେ ହିଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଭାବନାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସୂଚନା ଅଛି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ; ତଥାପି, ଅବହେଳା ତଥାପି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି ସକାଳେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ; ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାଥ୍ ସହିତ ବିତିବ।
ବିଛା: ଆଜି, ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ନକାରାତ୍ମକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖିବା ଭଲ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ନକରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ କଫ କିମ୍ବା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଜରୁରୀ।
ମକର: ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ବିତିବ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଏବଂ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।
ମୀନ: ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ସୁଗମ ଭାବରେ ବିତିବ । କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଗଭୀର ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବାଣୀ ଉଭୟ ଉପରେ ସଂଯମ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ।