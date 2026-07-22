ETV Bharat / lifestyle

ରାଶିଫଳ: ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ

ଆଜି ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 6:40 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat
Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଆଜି ବୁଧବାର, ଜୁଲାଇ 22, 2026 ରେ, ତୁଳା ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେବ। ବୈବାହିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାଦାର ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ପରିବାରର ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ କିଣିପାରନ୍ତି।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଆଜି ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ; ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ଥଗିତ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ସ୍ମୃତିରେ ହଜି ଯାଇପାରନ୍ତି; ତଥାପି, ବାହାରକୁ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ରହିଯିବା ଦ୍ୱାରା ହତାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ, ତେଣୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଆପଣ ଆଜି କାହା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ, ଅବସର ବିନୋଦନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ; ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କଠୋର ନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଘରୋଇ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିନଟିକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମିଠା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯଦିଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର କିଣିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ; ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନବାହନ ସହିତ ଜଡିତ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ, ଯଦିଓ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲା ବିଷୟରେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ପରିବାର ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କିଛିଟା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ, ଆପଣ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଧୀର ଗତିରେ କାମ କରିବେ। ଅଫିସରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅବସର ବିନୋଦନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

Daily Horoscope
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ସମ୍ଭବ। ତଥାପି, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

TAGGED:

RASHIFAL
HOROSCOPE
AJIRA RASHIFALA
ରାଶିଫଳ
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.