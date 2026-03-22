ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ, ଏମାନେ ହେବେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 22, 2026 at 6:58 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତଥାପି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ଚିନ୍ତା ମାନସିକ ଚାପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଘର ପରିବେଶର ସମନ୍ୱୟକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ହାସଲ କରିଥିବା ସଫଳତା ଆପଣ ନିବେଶ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସରୁ କମ୍ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।
ମିଥୁନ: ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆୟ ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ବେତନଭୋଗୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ; ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ମେଳ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଖୁସି ହେବେ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଭୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଖବର ଶୁଣି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ । ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଥକାପଣର ଭାବନା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣତା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ବିଜୟୀ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିପାରନ୍ତି । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଦୃଢ଼ ସଙ୍କେତ ଅଛି । ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି, ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ । ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି, ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ବିରୋଧୀମାନେ - ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶତ୍ରୁମାନେ - ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ବିଫଳ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଖୋଜିବା ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ସ୍ପଷ୍ଟ । ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ହେତୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ହତାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ, ଲେଖା ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ବିକଶିତ କରିବେ । ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବିତର୍କରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ମକର: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଆନ୍ତରିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା କିମ୍ବା ନିଦ୍ରା ବ୍ୟାଘାତର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଜଳାଶୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷତି ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବୟସ୍କ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସାଥୀରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତାର ଗଭୀରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘରେ ମତଭେଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ଅନୁତ୍ପାଦନଶୀଳ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅଭିଭୂତ ନ କରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଆଜି ଏପରି ଏକ ଦିନ ଯେଉଁଠାରେ ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ।