ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ଜୁନ 22 ତାରିଖ ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : June 22, 2026 at 6:38 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଜନହିତ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ତଥାପି, ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଏପରି ଫଳାଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସଠାରୁ କମ୍ । ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କୋମଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ । ଏହା ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଠୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଯାଇ ପାରନ୍ତି । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଯାହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିବ । ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି କୌଣସି ସହଭାଗୀତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ବିଶେଷକରି ଅପରାହ୍ନରେ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି ଉଭୟରେ ଲାଭର ସୂଚାଏ । ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ; ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେପରିକି ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ମଧୁରତା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବବ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନ ମଜବୁତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ । କ୍ରୋଧ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ; ଭାଗୀଦାରୀ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆଇନଗତ ମାମଲାକୁ ସତର୍କତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ, ଯଦିଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରେ ।
ବିଛା: ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଖୁସି ହେବେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କିଛିଟା ବିଚଳିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ; ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ପରୋପକାରର ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କରିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ; ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ, ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ମକର: ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାନସିକ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ; ତଥାପି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ, ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତାର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।