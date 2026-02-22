ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : February 22, 2026 at 7:24 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ରବିବାର, 22 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହ କଟିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆରାମଦାୟକ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ । ଆଗାମୀ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି।
ବୃଷ: ଆଜି ରବିବାର, 22 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହତାଶା ପ୍ରବଣ ଦେଖାଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ଚାପ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ରବିବାର, 22 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଖବର ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ରବିବାର, 22 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରଶଂସିତତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ଯାନର ବିଳାସ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ସିଂହ: ଆଜି ରବିବାର, 22 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିବାଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ କେହି ବିରକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାମରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବା ଉଚିତ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ରବିବାର, 22 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦରେ ଲିପ୍ତ ନହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜଳାଶୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ରବିବାର, 22 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବେ। ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।
ବିଛା: ଆଜି ରବିବାର, 22 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ କରିପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ରବିବାର, 22 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳ ନ ହେବା ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା କ୍ରୋଧର କାରଣ ହେବ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଜଟିଳତାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ରବିବାର, 22 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ନ ପାଇବା ଥକ୍କାପଣ ଆଣିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାନ୍ତି । ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ରବିବାର, 22 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଉନ୍ନତ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ।
ମୀନ: ଆଜି ରବିବାର, 22 ଫେବୃଆରୀ, 2026 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ଏବଂ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।