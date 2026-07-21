ETV Bharat / lifestyle

ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ...

ଆଜି ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 21, 2026 at 6:36 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat
Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ଜୁଲାଇ 21, 2026, ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଚାପ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏକ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆସିବ। ଆପଣ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍‌ରେ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସତେଜତାର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି ଧୀର ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଗତି କରିନପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର କରିବ; ତଥାପି, ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଗଭୀରତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ, ଏବଂ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆଜି ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସୌମ୍ୟ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସତର୍କତାର ସହ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ; ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନଦଣ୍ଡରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ଅଛି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ; ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧିତ ଆଚରଣ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆଜି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଅଫିସରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ମନୋବଳରେ ରଖିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଖୁସି ଆଣିବ। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୂଚନା ଅଛି। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ; ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉଭୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୀମିତ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସୂଚିତ ହେଉଛି।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅଫିସରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ।

TAGGED:

RASHIFAL
HOROSCOPE
ରାଶିଫଳ
AJIRA RASHIFALA
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.