ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ଧନ ! ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : April 21, 2026 at 6:48 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୧, ୨୦୨୬, ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦଖୋର ଆଚରଣକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୋମଳ ଏବଂ ମଧୁର ରଖନ୍ତୁ; ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ବୃଷ: ଆପଣ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଚଳିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶୀଘ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାନବାହନ ଧୀରେ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚଲାନ୍ତୁ। ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ନେହ ଭାବନା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତାରେ ଘେରି ରହିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ; ବଡ଼ ଲାଭ ପଛରେ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରର କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ; ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କର୍କଟ: ଆଜି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି। ଆପଣ ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଜନା ରୂପ ନେଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ; ଆପଣ ଭ୍ରମଣ ମନ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରଖେ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି। ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ; ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା: ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଏକ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ସମୟ ନୁହେଁ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ; ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ।
ବିଛା: ସକାଳେ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ରୂପ ନେଇପାରେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ ତେବେ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ମୁକାବିଲାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନପାରେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ମଧୁରତା ବିରାଜମାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ହେବ।
ମକର: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ମନୋରମ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କାହାର ହୃଦୟ ଜିତିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ଲାଭଜନକ ଉଦ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସମଗ୍ର ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ବିତିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପାଇବେ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ।
କୁମ୍ଭ: ଏହି ଦିନ ଛାତ୍ର, କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ସରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରହିବ। କୌଣସି ବାଧା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାକୁ ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଦୂର ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।
ମୀନ: ଆଜି, ଆପଣ କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ି ଦିନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବିତାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି କଳ୍ପନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଭାବନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ।