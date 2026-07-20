ETV Bharat / lifestyle

ରାଶିଫଳ: ଲାଭବାନ ହେଇପାରନ୍ତି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ...

ଆଜି ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖ ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 6:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଆଜି ସୋମବାର, ଜୁଲାଇ 20, 2026 ରେ, ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରି ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ଖୁସି ମନରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ କ୍ରମିକ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ; ନିବେଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇ ଖୁସି ହେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହତାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟରେ ଲାଭ ଆଣିବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ହାରାହାରି ଦିନ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ନିରାଶା ଆଣିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସୀମିତ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଦିନର ଶେଷ ଭାଗ ସୁଖଦ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତୁମର ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ଲାଭବାନ ହେବ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବ, ଏବଂ ତୁମର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ତୁମେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ସାଥ୍ ପାଇପାରିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମର ମିଠା କଥା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଆଜି ତୁମେ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିପାର; ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହ। ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ଏବଂ କାହା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହ। ଅପରାହ୍ନରେ ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ତୁମର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଥାପି, ତୁମର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖ। ତୁମେ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ; ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ଭାବନାର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବେ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଏବଂ ଏକ ସୁଖଦ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ପରିବାର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। କାହା ସହିତ ବିବାଦ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଥକାପଣ ହୋଇପାରେ। ଈଶ୍ୱରୀୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ।

Rashifal
ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ, ଆପଣ ଆଜି ଅବସର ବିନୋଦନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ସିନେମା, ନାଟକ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। କଳାକାର ଏବଂ କାରିଗରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ରହିବ, ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

TAGGED:

RASHIFAL
HOROSCOPE
ରାଶିଫଳ
AJIRA RASHIFALA
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.