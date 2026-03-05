ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ମାଲାମାଲ୍, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 5, 2026 at 6:46 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବ । ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଦାନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା କଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ବିତର୍କରେ ସଫଳ ହେବେ । ଲେଖାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କମ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜମି, ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ । ତଥାପି, ଆପଣ ଆଜି କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ କିଣି ପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟି ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ବିତିବ । ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେ । ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଘରୋଇ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିପାରିବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଦିନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆଜି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ । ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବିଛା: ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଭଲ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପାର୍ବଣ ଋତୁର ଥକାପଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହା ଦାୟୀ କରିପାରନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ଅହଂକାର ସଂଘର୍ଷ ଏଡାନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ । ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ କିଣି ପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଜନ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଖୁସିରେ ବିତିବ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ।
ମକର: ଆଜି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଦିନ । ଆମଦାନି-ରପ୍ତାନି ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ: ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ନାହିଁ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ସହଭାଗୀତା କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସତର୍କତାର ସହ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।