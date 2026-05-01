ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ମାଲାମାଲ୍, ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି

ଆଜି ମେ 1 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

Daily Horoscope
ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 1, 2026 at 6:57 AM IST

ମେଷ: ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ୧ ମଇ, ୨୦୨୬, ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଜି, ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଧନର ଉନ୍ନତ ପ୍ରବାହ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଯାନର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ତୀବ୍ରତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ଏକ ସମାଧାନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ।

ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସିରେ ଥିବାରୁ, ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ସୁଖଦ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟମାନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ।

ମିଥୁନ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରୂପ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ବିବାଦ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆପଣ ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ତଥାପି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ।

କର୍କଟ: ଆଜି ଏପରି ଏକ ଦିନ ଯାହା ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି, ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତାର ଭାବନା ରହିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ। ଘରେ ବାତାବରଣ ବିବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ବାଧା କିମ୍ବା ସ୍ୱୀକୃତିର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି।

ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସାଥିରେ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ହେତୁ ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି, ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ।

କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର ଏବଂ କୋମଳ ବାଣୀରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତା ସହିତ ପୂରଣ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି; ତଥାପି, ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ମିଠା ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ।

ତୁଳା: ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରୟାସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁଗମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ।

ବିଛା: ଆଜି, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନୁହେଁ; ତଥାପି, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ।

ଧନୁ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ଏକ ମେଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଏବଂ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାବେ। ଆଜି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ମକର: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ସହର ବାହାରକୁ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ବିତିବ। ଆପଣ ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ।

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ; ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦରେ ଲିପ୍ତ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷର ଉତ୍ସ ହେବ।

ମୀନ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ କିମ୍ବା ମାନଦଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନକାରାତ୍ମକତା ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନୋନୀତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସକାରାତ୍ମକତାର ଭାବନା ଉଭା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ସମୟସୀମା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।

