ରାଶିଫଳ: ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ, ଏମାନେ ଲଭିବେ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ

ଆଜି ଜୁନ 1 ତାରିଖ ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 1, 2026 at 6:44 AM IST

ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ।

ବୃଷ: ଆଜି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆଜି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଭୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଆଣିବ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ରହିବ।

ମିଥୁନ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଉତ୍ସବମୁଖର ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଜୀବନଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୁସି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପରିସରରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।

କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ଦିନ ନୁହେଁ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ବଦହଜମୀ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ।

ସିଂହ: ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁଖଦ ଭାବରେ ବିତିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆଜି ବିଶେଷ କଳ୍ପନାଶୀଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖା କିମ୍ବା ମୌଳିକ କବିତା ରଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଜଣେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ସାରା ଦିନ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆଜି ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଦାନଶୀଳ କିମ୍ବା ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି।

ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ କଠୋର ହେବା ଏଡନ୍ତୁ। ବେତନଭୋଗୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଲୋଭରେ ବଶ ହେବା ଏଡନ୍ତୁ।

ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କଡ଼ା ଲଗାମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖି, ଆପଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇପାରେ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।

ଧନୁ: ଆଜି ଦିନଟି କିଛିଟା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାହା ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଷାଦ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଅନୁଭବ କରିପାରେ।

ମକର: ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୀମିତ ସଫଳତା ପାଇବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ଲାଗି ରହିପାରେ। ବୃତ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟ ପ୍ରୟାସରେ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପଦବୀ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଉଭୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ।

ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଆଜି ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ବକେୟା ଦେୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ।

