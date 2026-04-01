ଆଜିର ରାଶିଫଳ: କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖୋଲିପାରେ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : April 1, 2026 at 6:59 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ବୁଧବାର, ୧ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬, ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ତୁଳନାରେ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଉଭୟ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଉପଭୋଗ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବିତିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଆଜି, ଆପଣ କିଛି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଗୁଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିପାରିବେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ । ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ । ଏହି ଦିନଟି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ । କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବେ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ, ଘରେ ବିବାଦ କିମ୍ବା ବିବାଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶା ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ । ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସୂଚିତ ହେଉଛି । ଆପଣ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିହୀନତାରେ ରହିପାରେ । ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିକୁ ନେଇ ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ସୀମିତ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଭଲ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ବନ୍ଧନ ଗଠନ ହେବ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିଥାଏ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା କିଛିଟା ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିପାରେ । ଏହି ଭାବନାର ପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାହା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ । ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ; ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ମନମୁଖୀ କିମ୍ବା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ; ନଚେତ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅବସର ବିନୋଦନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ସାଂସାରିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବୈବାହିକ ମିଳିତତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ସମାନ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏକ ମନୋରମ କିମ୍ବା ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିଅର ଉଭୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ମନୋବଳରେ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଭ ଦେଖିବେ । ସରକାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ । ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ଥାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ମାମଲା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଜଟିଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବା ଏଡାନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । କାହା ସହିତ ବିବାଦ କରିବା ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଆଣିପାରେ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ ।
ମୀନ: ଆଜି, ଆପଣ ସାମାଜିକତା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋଜିବାରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସିନେମା, ନାଟକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । କଳାକାର ଏବଂ କାରିଗରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ।