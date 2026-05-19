ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଲାଭବାନ ହେବେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଜାଣନ୍ତୁ...

ଆଜି ମେ' 19 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...

ଆଜିର ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 19, 2026 at 6:41 AM IST

ମେଷ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ମେ ୧୯, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚିନ୍ତାଧାରାର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଯୋଗୁଁ, ଆଜି ଆପଣ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଦିନ ହେବ; ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଲେଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇଥିବା ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ।

ବୃଷ: ମାନସିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆପଣଙ୍କ ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଖସିଯିବାର ବିପଦ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା କିମ୍ବା ସଂକୋଚିତ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲେଖକ, କାରିଗର ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାରୀ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ତଥାପି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ମିଥୁନ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତେଜତାର ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆନ୍ତରିକ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗମନ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏପରି ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ପାଇବେ। ଆଜି ଏକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି; ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର କିମ୍ବା ଉପହାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟତରତାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।

କର୍କଟ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଆଶଙ୍କାର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ବିଷାଦ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଲାଗି ରହିବ।

ସିଂହ: ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ସହାୟକ ଏବଂ ସହାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମହିଳାମାନେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସିର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ବିରାଜମାନ କରିବ। ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ସହିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଦେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ।

କନ୍ୟା: ଆଜି, ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ଏବଂ ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଉଭୟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରକାରର ଲାଭ କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ପ୍ରଚଳନ ହେବ।

ତୁଳା: ଆପଣ ସାହିତ୍ୟରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ସମାନ ମନର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ।

ବିଛା: ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆସ୍ଥମା କିମ୍ବା କାଶ ଭଳି ରୋଗ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଆଜି, ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠୋର ନିୟମ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଜଳଭଣ୍ଡାରଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ବିଷୟକୁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବେ। ଯାତ୍ରା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ସୁଖଦ ଜିନିଷ କିଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ସହଭାଗୀତାରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଥାପି, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।

ମକର: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ; ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।

କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆଜି କାମ ଏକ ବୋଝ ପରି ଅନୁଭବ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ମୀନ: ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଜଳ କିମ୍ବା ଜଳୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ।

