ରାଶିଫଳ: ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କୃପା ଲଭିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ବିତିବ ଆଜିର ଦିନ
ଆଜି ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : July 19, 2026 at 6:35 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ରବିବାର, ଜୁଲାଇ ୧୯, ୨୦୨୬ ରେ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଆଜି ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ପରିସର ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯେକୌଣସି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକ ମଧୁର ସ୍ୱର ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବୈଠକ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ପାଇନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ପାଚନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ତେଣୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଘରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମିଥୁନ: ମାନସିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଚିନ୍ତାର ଅତ୍ୟଧିକତା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଗରମ ପାଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗରମ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପରିବାର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଳାନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେତୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଆଘାତ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ସିଂହ: ଆପଣ ଆଜି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବ। ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖିବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାକ୍ଚାତୁରୀ ଏବଂ ମଧୁର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଭଲ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବେ। ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ଉପହାର ଏବଂ ପୋଷାକ ପାଇବେ। ଆପଣ ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ମଜବୁତ ହେବ। ଏକ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ତ୍ୱରିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଅନୁକୂଳ ନ ହୋଇପାରେ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ବିଛା: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବିବାହ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ।
ମକର: ଆଜି ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରାଇପାରେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୋଧରେ କଥା ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ; ଆପଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କାହାକୁ ଉପହାର ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ଭାବନା ଆଣିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ସୁଖଦ ରହିବ।