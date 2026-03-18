ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିପାରେ ଦୁର୍ବଳତା
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 18, 2026 at 6:46 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ରୂପ ନେଇପାରେ । ଯେଉଁମାନେ ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ, ସହଯୋଗୀ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଫଳରେ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେବେ । ଆପଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ମଧୁରତା ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଦର୍ଶାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଧନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଭୟ ପାଇବେ । ବକେୟା ବକେୟା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କମ ରହିପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନୋଭାବ ବହୁତ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବିତର୍କରେ ନ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ, ଲାଭ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଇଚ୍ଛା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କବଳିତ କରିପାରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ନିଜକୁ ମାନସିକ ହତାଶାରେ ଘେରି ରହିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟଥା, ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଖୋଜନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଶ୍ରେୟ ନେଇପାରନ୍ତି । ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ମାମଲାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାନବାହାନ, ଜମି କିମ୍ବା ସମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ହାତେଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ; ଆପଣଙ୍କୁ ଅସାବଧାନତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନାର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଏବଂ ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ; ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । ବିବାଦ ହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ।
ବିଛା: ଆଜି, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭୟର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଜମି, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ସମାନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଛୋଟମୋଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି, ଆପଣ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ଆପଣ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ଦୂର ହୋଇଯିବ ।
ମକର: ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣ ଆଖିରେ ଚାପ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଅସ୍ୱସ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ଏକ ସୁଖଦ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ମଧୁରତା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦମୟ ମନୋଭାବରେ ବିତିବ ।
ମୀନ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଧ୍ୟାନର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରଖିବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଶୀଘ୍ର ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ।