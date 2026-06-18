ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବିବାଦରେ ଫସି ପାରନ୍ତି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ
ଆଜି ଜୁନ 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : June 18, 2026 at 6:35 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଜୁନ୍ ୧୮, ୨୦୨୬ ରେ ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ମଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଜମି ସହିତ ଜଡିତ କାଗଜପତ୍ର କାମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଯୋଗ ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ନଦୀ, ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ । କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ । ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ; ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ । ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅସୁବିଧା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବ । ସୁଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ, ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ କଟିବ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆଜି, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆଇନଗତ ମାମଲା କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ । ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ; ନଚେତ୍, ଆପଣ କାହା ସହିତ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବେ । ଟଙ୍କା ଭଲ ଆସିବା ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ବିତାଇବେ; ବାହାରକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦିନ । ଘର ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉଭୟରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ପରିବେଶ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପିବ। ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଭଲ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପ୍ରତିକୂଳ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ମିଶ୍ରଣ ହେବ । ଆପଣ ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ । ତଥାପି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ; ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏଡାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମତଭେଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ; ନଚେତ୍, ଆପଣ କାହା ସହିତ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଭିଡ଼ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବେଆଇନ କିମ୍ବା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ନୁହେଁ ।
ମକର: ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସାମାଜିକତାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଏକତ୍ର ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଦୃଢ଼ ସଙ୍କେତ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅଂଶୀଦାରୀ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଦଲାଲି, କମିଶନ କିମ୍ବା ସୁଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଘରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ସହଭାଗୀତା ଆଧାରିତ ଉଦ୍ୟମ ଲାଭ କରିବ । ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ, ଯାହା ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ । ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି । ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଭୟ ପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି; ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ, ଯଦିଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ ।