ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଚମକିବ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଅକସ୍ମାତ ହେବ ଧନଲାଭ
ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : February 18, 2026 at 6:46 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ବୁଧବାର, ଫେବୃଆରୀ ୧୮, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ବିତିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ସରକାରୀ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିବ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲରେ ବିତିବ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇ । କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିବ । ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପଦୋନ୍ନତି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଉପହାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ ।
ମିଥୁନ: ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ ହେତୁ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅଧୀନସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହାୟକ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ସରକାରୀ କାମରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିବେ । ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସତର୍କତା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନଚେତ୍ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଅପରେସନ୍ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଭ୍ରମଣରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ । ତଥାପି, ଆପଣ ସାଂସାରିକ ମାମଲାରେ ଟିକେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କମ୍ ସଫଳତା ଦେଖିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ କରିବା ଉଚିତ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଆଜି, ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଘରେ ଏବଂ ଅଫିସରେ କାମ କରିପାରିବେ । ନୂତନ କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଖୁସି, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ କାମରେ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ କାମରେ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ତଥାପି, ବାହାରକୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କଳ୍ପନାଶକ୍ତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଡୁବିବା ଏଡାଇବା ଉଚିତ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ ବିତାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ । ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଧନୁ: ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାମକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
ମକର: "ନୀରବତାରେ ନଅଟି ଗୁଣ ଅଛି" ଏହି କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝି ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବେ । ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ଉପୁଜେ, ତେବେ ଏହା ଲମ୍ୱି ପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ କାମ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆଖି ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ । ଦିନଟି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିବାଦରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଛାଡି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଲୋଭ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ଖରାପ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।